Государство поддержит: как получить выплату на зачатого после смерти отца ребенка

В России есть все условия для постмортальной репродукции, теперь еще и законодательство поддержало развитие медицинских технологий.

Беспрецедентное дело. Дети, зачатые через ЭКО после смерти отца, получат от государства пенсию по утрате кормильца. Но добиваться этого пришлось в течение нескольких лет и в судах всех уровней. Как петербурженка получила свое — рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Женщины, из-за которой в ближайшем будущем изменят российское законодательство, в зале Конституционного суда сегодня нет. Она на больничном со своими детьми-двойняшками, которые не только появились на свет, но и зачаты были после смерти своего отца.

Конституционный суд постановил: во-первых, признать части первой статьи 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» — недопустимым.

Именно этих слов Мария Щаникова ждала несколько лет. К вспомогательным репродуктивным технологиям супруги обратились в 2016 году. Мужчина сдал биоматериал на криоконсервацию, через несколько месяцев умер. Права на замороженные клетки по договору с клиникой перешли вдове.

В 2018-м Мария родила двух мальчиков. Когда детям исполнилось полтора года, и декретные выплаты сократились, задумалась о пенсии по утрате кормильца. Но получила отказ.

«Тут характер мой сработал: я уже не прощу себе, если я до конца не дойду и не использую все попытки, чтобы для них… Ну и начала действовать», — рассказала Мария.

И в Пенсионном фонде, и в суде пришли к выводу: пенсия по утрате кормильца не положена, ведь кормильцем отец быть не мог — мальчики родились спустя почти год после смерти родителя. Адвокаты увидели ущемление прав — и не только этих детей.

«Эта дискриминация имела место быть. Сегодняшнее постановление суда защищает право получения пенсии по утрате кормильца не только конкретной семьи, но и всех детей, которые оказались или которые окажутся в подобной ситуации», — отметил адвокат Владимир Цвиль.

В России есть все условия для постмортальной репродукции, но законодательство не успевает за развитием медицинских технологий.

Необходимо определить юридические последствия рождения таких детей. Тем более что пенсия по утрате кормильца для государства — 8800 рублей, увеличенная до прожиточного минимума в конкретном регионе.

Другой вопрос — не откроют ли изменения в законодательстве ящик Пандоры? Процедура ЭКО становится все популярнее, а что если претендовать на выплаты будет каждая мать ребенка из пробирки?

Этот вопрос уже продумали. В законодательстве предусмотрят условия получения пенсии при постмортальном ЭКО.

Брак должен быть зарегистрированным, отцовство — доказанным в судебном порядке, а супруг — застрахованным. При этом мужчина еще при жизни должен выразить осознанное решение прибегнуть к репродуктивным технологиям.