Государство поддержит: как получить выплату на зачатого после смерти отца ребенка

Эфирная новость 39 0

Государство начнет выплачивать деньги на детей зачатых после смерти отца

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

В России есть все условия для постмортальной репродукции, теперь еще и законодательство поддержало развитие медицинских технологий.

Беспрецедентное дело. Дети, зачатые через ЭКО после смерти отца, получат от государства пенсию по утрате кормильца. Но добиваться этого пришлось в течение нескольких лет и в судах всех уровней. Как петербурженка получила свое — рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Женщины, из-за которой в ближайшем будущем изменят российское законодательство, в зале Конституционного суда сегодня нет. Она на больничном со своими детьми-двойняшками, которые не только появились на свет, но и зачаты были после смерти своего отца.

Конституционный суд постановил: во-первых, признать части первой статьи 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» — недопустимым.

Именно этих слов Мария Щаникова ждала несколько лет. К вспомогательным репродуктивным технологиям супруги обратились в 2016 году. Мужчина сдал биоматериал на криоконсервацию, через несколько месяцев умер. Права на замороженные клетки по договору с клиникой перешли вдове.

В 2018-м Мария родила двух мальчиков. Когда детям исполнилось полтора года, и декретные выплаты сократились, задумалась о пенсии по утрате кормильца. Но получила отказ.

«Тут характер мой сработал: я уже не прощу себе, если я до конца не дойду и не использую все попытки, чтобы для них… Ну и начала действовать», — рассказала Мария.

И в Пенсионном фонде, и в суде пришли к выводу: пенсия по утрате кормильца не положена, ведь кормильцем отец быть не мог — мальчики родились спустя почти год после смерти родителя. Адвокаты увидели ущемление прав — и не только этих детей.

«Эта дискриминация имела место быть. Сегодняшнее постановление суда защищает право получения пенсии по утрате кормильца не только конкретной семьи, но и всех детей, которые оказались или которые окажутся в подобной ситуации», — отметил адвокат Владимир Цвиль.

В России есть все условия для постмортальной репродукции, но законодательство не успевает за развитием медицинских технологий.

Необходимо определить юридические последствия рождения таких детей. Тем более что пенсия по утрате кормильца для государства — 8800 рублей, увеличенная до прожиточного минимума в конкретном регионе.

Другой вопрос — не откроют ли изменения в законодательстве ящик Пандоры? Процедура ЭКО становится все популярнее, а что если претендовать на выплаты будет каждая мать ребенка из пробирки?

Этот вопрос уже продумали. В законодательстве предусмотрят условия получения пенсии при постмортальном ЭКО.

Брак должен быть зарегистрированным, отцовство — доказанным в судебном порядке, а супруг — застрахованным. При этом мужчина еще при жизни должен выразить осознанное решение прибегнуть к репродуктивным технологиям.

-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:20
Захарова прокомментировала заявление Зеленского об обмене территориями с Россией
21:08
Пирожки с ртутью: два человека госпитализированы после отравления в Москве
20:55
Можно заработать: вооружение Украины за счет ЕС — это бизнес-план Трампа
20:39
Полиция задержала мошенников, укравших 400 миллионов у пенсионерки
20:25
Родственники Олега Стриженова отменили гражданскую панихиду
20:10
Государство поддержит: как получить выплату на зачатого после смерти отца ребенка

Сейчас читают

«Не нужны ни платно, ни бесплатно»: что скрывается за повальной отменой концертов Лолиты
Лолита в знак протеста сорвала юбку на сцене во время концерта в Красноярске
«Пошлости не место на сцене»: депутат Пензина ответила на «вызов» Лолиты
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год