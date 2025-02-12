Пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram

За прошедшие сутки пользователи более 20 тысяч раз сообщали о проблемах в работе мессенджера Telegram. Эти данные были опубликованы на сайте Downdetector.

Согласно информации с сайта, больше всего сообщений о сбоях в работе Telegram поступило из Москвы и Московской области. Чуть меньше жалоб было зарегистрировано из Санкт-Петербурга.

Кроме того, по данным сайта «Сбой. РФ», жители Ярославской области также активно сообщали о проблемах в работе мессенджера.

Основные проблемы связаны с работой приложения и сайта. Также пользователи сталкиваются с трудностями при получении уведомлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о возможных сбоях в работе операторов связи во вторник предупредил Роскомнадзор.