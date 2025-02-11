Роскомнадзор предупредил о возможных сбоях в работе операторов связи

На крупнейшей в России точке обмена трафика в Москве произошел сбой питания, что могло вызвать временные перебои в работе операторов связи. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Уточняется, что кратковременный сбой электропитания на точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 по адресу Бутлерова, 7 в Москве случился 11 февраля. При этом у отдельных операторов связи могли возникнуть временные трудности.

Также отмечается, что сбой питания лишь частично затронул узел, поэтому обрушения трафика не произошло.

Почти четыре миллиона пользователей из 21 региона России вечером 14 января отметили, что у них замедлился интернет. Они не могли попасть на многие популярные сайты, а также в соцсети и мессенджеры.

В Роскомнадзоре позднее пояснили, что сбой в работе интернета произошел из-за повреждения магистральной волоконно-оптической линии связи на участке Тюлячи — Новая Тура в Республике Татарстан. Работу сети восстановили в течение суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России для борьбы с мошенниками ограничили IP-телефонию — технологию, позволяющую анонимно звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны.