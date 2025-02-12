После отравления двух людей пирожками с ртутью в Москве проводится проверка

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Пекарня на юго-западе города уже закрыта.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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В истории с отравлением ртутью в Москве сейчас разбирается полиция и Роспотребнадзор. Два человека оказались в НИИ Склифосовского после употребления слоек, начиненных опасным металлом.

Заведение на юго-западе столицы, где была приобретена выпечка, закрыли. Специалисты проводят анализы и изучают документацию, связанную с изготовлением и продажей продукции. Корреспондент «Известий» Александр Меняйлов побывал на месте.

«За этими окнами пекли те самые пироги, которыми отравились покупатели. Еще несколько часов назад тут кипела работа — на столе остатки муки, а на подносах готовая выпечка на продажу. Но на время проведения экспертизы поваров на кухне сменили следователи. Им предстоит выяснить, как именно ртуть попала внутрь слоек.

Департамент здравоохранения показал эти кадры, где видно — как серебристые шарики ртути выкатываются из слоек. Сами пострадавшие рассказали, что выпечка на вкус была немного странной. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Состояние оценивается как стабильное», — сообщил обозреватель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что учащиеся школы на Камчатке отравились в столовой после завтрака котлетами.

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