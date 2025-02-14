Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 17 по 23 февраля 2025 года.
Со вторника энергия Солнца напитывается водной стихией знака Рыб и проливается целительным бальзамом в коллективное бессознательное.
Сосредоточение планет и Северный кармический узел в этом зодиакальном секторе помогают людям лавировать в подводных течениях жизни и ловко приспосабливаться к обстоятельствам.
Ценятся такие качества, как преданность, способность к самопожертвованию, милосердие. Усиливается воображение, творческие способности, мечтательность.
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Наступает возможность гармонично сонастроиться с этим космическим влиянием. Уникальный шанс проявить свои психологические и мистические качества появляется как у рожденных под знаком Рыб, так и у тех, кто относится к водной стихии — Раки и Скорпионы. Этот период сделает их особенно интересными и привлекательными личностями для остальных.
Для людей, занятых в гуманитарных и творческих сферах — в психологии, социологии, юриспруденции, финансово-экономических науках, фармакологии, а также бизнесе, связанным с отдыхом, наступают также плодотворные времена.
Муза вдохновения будет сопровождать вас и давать интуитивные подсказки на всем пути. В это время проще распознать скрытые смыслы окружающего пространства и проникнуть в глубины своего внутреннего непознанного мира.
Вместе с тем чувствуется состояние витания в облаках и зависимости от обстоятельств. Не у всех хватает объективности сделать правильную оценку происходящим событиям.
Возможны проблемы с тем, чтобы замечать мелкие, но важные нюансы, небрежность при работе с информацией и документами, а также чрезмерное философствование, оторванное от реальности.
Следует адекватно рассчитывать свои силы и возможности. Позитивной энергии в этот период добавит Марс.
Его заряд воздействует на деловые качества, предоставляет возможности проявить коммерческие и организаторские способности, красноречие и умение быстро сориентироваться в обстановке.
Продуктивный период ждет бизнесменов, брокеров, лингвистов, работников логистического и издательского направления.
Тем, кто в поиске предназначения, стоит задуматься, не пора ли пройти обучение в школе ораторского искусства или получить профессию экскурсовода, обрести навык экстремального вождения или пообщаться с психологом.
Импульсивность будет характерна в любовных и финансовых делах. Усиливается потребность в отношениях и бурно проявляется темперамент.
Не торопитесь с выбором партнера, поскольку в поиске острых ощущений вы готовы выплескивать эмоции не на тех людей, которые вам действительно подходят для построения гармоничных отношений.
Зато в это время бурлит социальная жизнь и увеличиваются шансы заручиться протекцией влиятельного лица. Не упустите благоприятные дни для посещения мест, где можно приобщиться к искусству и повысить уровень культурного развития.
Общественные и юридические дела также будут находиться под покровительством Венеры и Юпитера, которые подарят удачу политикам, адвокатам, законодателям, нотариусам и консультантам по защите прав человека.
Овен — гороскоп на неделю
У Овнов желание отгородиться от общения с родственниками, соседями и от контактов вообще. Ум требует спокойствия, уединения и медитативных практик.
Интуиция в этот период сильна, что может выражаться в неожиданных инсайтах. Но плохая концентрация повышает риск утери документов, средств связи, билетов.
Не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников. Постарайтесь сейчас не принимать важных решений, не делать серьезных покупок и не заключать контрактов.
Телец — гороскоп на неделю
Тельцы настроены на беззаботность, легкомысленность и не теряют надежды на счастливый случай. Однако спешка и неосторожность в обращении с вещами и финансами создает ситуации их безвозвратной потери.
Друзья также могут нанести материальный урон, испортить или потерять ваше имущество. Планировать доход в это время сложно, так как резко меняющиеся обстоятельства могут внести коррекцию в ваши планы. Звезды советуют выбрать тактику спонтанности, не цепляясь за конкретный результат.
Близнецы — гороскоп на неделю
У Близнецов неделя потребует терпения, настойчивости и усердного труда. Возросшее честолюбие заставляет двигаться к цели напролом, не замечая препятствий.
Лучшим выбором будет продолжать свое дело бех поиска легких путей. Со временем вы преодолеете трудности, и вас ждет успех. Не вступайте в конфликты с людьми старше по возрасту или положению. Период благоприятен для активного закаливания, лечебного голодания или диеты.
Рак — гороскоп на неделю
У Раков встают вопросы веры и выход на новый уровень мировоззрения. Хотя этот период может погрузить вас в иллюзии, постарайтесь извлекать полезные уроки из происходящего и не нервничать по каждому поводу.
Все это рассеется как туман. Займитесь творчеством, освойте психологические техники, познакомьтесь с культурой и верованиями других народов. Не вступайте в конфликтные ситуации правового характера, так как существует риск подвергнуться взысканиям или штрафам.
Лев — гороскоп на неделю
Львам нежелательно совершать перелеты, хирургические вмешательства, провоцировать конфликты на почве ревности или под влиянием алкоголя.
Желание личной свободы побуждает вас избавляться от всех ограничений, связанных с сексуальными партнерами или кредитными обязательствами.
Однако эти изменения могут кардинально перевернуть ваш мир. Мудрым решением будет адаптироваться к ситуации, на которую вы не способны повлиять.
Дева — гороскоп на неделю
Для Дев не лучшее время вступать в новые отношения или возобновлять старые. Сложно находить компромисс и понять позицию партнеров.
Холодность, блок на выражении чувств, а также элементарное нежелание сближаться с людьми чревато торможением в ранее достигнутых договоренностях и соглашениях.
При этом самоконтроль и сдержанность чувств поможет держать дистанцию с теми, кто больше не входит в круг ваших интересов.
Весы — гороскоп на неделю
Весам придется потрудиться для обретения успеха и признания. Не берите на себя непосильные обязательства и обещайте только то, что можете выполнить.
Служебные командировки и решение юридических вопросов, по возможности, перенесите на другое время. Если к вашей работе будут предъявлены претензии, отреагируйте на это с позиции мудреца: «Все пройдет, пройдет и это».
Скорпион — гороскоп на неделю
Скорпионам страстная увлеченность любимым делом может дать выдающиеся результаты. Однако лучше избегать неоправданного риска и авантюризма.
Участие в спортивных мероприятиях или биржевых операциях чреваты возникновением экстремальных ситуаций. Любовные связи также могут закружить в вихре страстей. Поэтому сейчас лучше сбавить обороты в финансовых делах и развлечениях.
Стрелец — гороскоп на неделю
Стрельцам может несколько омрачить настроение разногласия с родственниками или супругами. Сейчас ощущается эмоциональная нестабильность и чувственность.
Решения вопросов, касающиеся недвижимости, аренды помещений и заключения соответствующих договоров, также лучше отложить. Отвлекитесь на домашние дела — украсьте интерьер новыми вещами, подремонтируйте, что нужно, сделайте уборку. Главное, сохраняйте беспристрастность и безмятежность.
Козерог — гороскоп на неделю
У Козерогов дела, связанные с оформлением документов, рассылкой резюме или коммерческих предложений, контакты с деловыми партнерами, складываются не самым лучшим образом.
Все виды коммуникации могут сбить с толку, поэтому будьте избирательны в общении. Умение справиться с неусидчивостью и концентрация на главном сейчас особенно полезны.
Старайтесь не загружать голову перед сном, так как это чревато бессонницей. Спокойная музыка или вечерняя прогулка помогут успокоить сознание.
Водолей — гороскоп на неделю
У Водолеев стремление к модным вещам, дорогостоящие увлечения, посещение элитных салонов красоты приводит к превышению расходов над доходами.
Рекламные кампании и презентации не оправдывают ваших надежд на пополнение бюджета. Составьте список необходимых покупок, чтобы не тратиться под влиянием эмоций. Наполнить себя позитивной энергией помогут творческие занятия и качественный, но спокойный отдых.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыбы проявляют качества требовательного семьянина, в результате чего может нарушиться привычная атмосфера в доме. Тратится много сил и энергии впустую, возникают недопонимание и конфликты с близкими.
Переключитесь на наведение порядка дома, внесите изменения в интерьер, добавьте больше уюта и мягкого света. Старайтесь быть добрее к родным, даже если ваши чувства неоднозначны. Так вы гармонизируете обстановку и минимизируете вероятность разногласий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принесет парад планет 28 февраля 2025 года всем знакам зодиака.
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