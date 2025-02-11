Все к лучшему: что принесет парад планет 28 февраля 2025 всем знакам зодиака

В последний день февраля произойдет довольно редкое астрономическое явление — великое выравнивание планет. Сатурн, Меркурий, Нептун, Венеру, Уран, Юпитер и Марс можно будет одновременно увидеть на ночном небе.

Астрологи связывают парад планет с высвобождением большого количества энергии, что приводит к эмоциональной нестабильности, но при этом дает силы для решительных перемен в жизни.

Что принесет парад планет знакам зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Юлия Гикис

Астролог

Чем уникален парад планет 28 февраля 2025

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Выравнивание планет — это астрономический термин, описывающий явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца. Это явление более известно в народном описании как парад планет.

Парад планет 28 февраля будет считаться великим или полным, поскольку все 7 космических объектов выстроятся в ряд— Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

Но лишь четыре из них объединятся в малый парад планет — Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера, создав прямую линию.

Видимые парады планет с участием 5-7 объектов происходят не чаще, чем раз в 18-20 лет. Последний раз жители Земли могли видеть такое же явление в 1982 году.

Какие планеты можно увидеть в небе

Однако только четыре из семи, Меркурий, Венеру, Юпитер и Марс, получится увидеть невооруженным глазом. Некоторые из них уже можно наблюдать в небе с января. Уран и Нептун получится увидеть в бинокль или небольшой телескоп. Сатурн будет самой сложной целью для наблюдения из-за близости к Солнцу.

Лучше искать планеты на небосводе сразу после заката. Выравнивание планет за несколько дней до 28 феврале 2025 будет видно практически по всему миру в вечернее время. В саму дату стоит искать небесные тела с 18:30 до 21:30 по московскому времени.

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Венеру легче всего отличить от звезд, поскольку это самый яркий небесный объект после Луны. Но другие планеты немного тусклее. Одно из отличий планет от звезд в том, что они не мерцают. Также можно использовать онлайн-приложения для изучения небесной карты по геолокации.

Как парад планет отразится на знаках зодиака

Астролог добавляет к вышеуказанному списку планет еще и лунный узел Раху (точка пересечения орбиты Луны с эклиптикой — Прим.ред.). Парад планет будет проходить по созвездию Рыб, и его влияние можно ощутить уже с конца января.

«Парад планет это не просто красивое и загадочное явление. Это очень сильное и мощное влияние на нашу энергию. Это непростой период для людей. Абсолютно все почувствуют желание скрыться, спрятаться, наблюдать, а кто-то захочет разоблачить тайны», — предостерегла Юлия Гикис.

Усилится чувствительность и тонкость эмоционального восприятия. Может нахлынуть меланхолия и депрессия. Эмоции рискуют выйти из-под контроля и привести к ссорам и скандалам.

Изменения произойдут практически у каждого знака зодиака.

Овен

Представители Огненной стихии почувствуют огромную тягу к разоблачению тайн. Звезды советуют включить интуицию и прислушиваться к внутреннему голосу. В этот период Овны будут вести себя, как Шерлок Холмс, который наблюдает, смотрит и изучает обстановку.

Прекрасно в парад планет попрощаться с вредными привычками. На это есть и силы, и энергии.

Телец

Этому знаку зодиака лучше никому не говорить о своих планах. Да и в принципе лучше не надеяться на реализацию задуманного.

В окружении Тельцов произойдут перемены под воздействием парада планет. Уйдут те, с кем давно надо было попрощаться.

Возможно, этот знак зодиака слишком чувствительно воспримет социальные перемены и активно включится в групповую работу. Близкие по духу люди в этом помогут.

Близнецы

Близнецы эмоционально отреагируют на старые или новые профессиональные дела. Карьера полностью зависит от настроя этого знака зодиака, поэтому стоит управлять своими эмоциями и соблюдать субординацию как с начальством, так и с представителями власти.

Возможно, некоторые Близнецы примут серьезные решения, связанные с работой.

Рак

Великие перспективы откроет парад планет для Раков, особенно если они сами к этому готовы.

С людьми издалека можно найти и наладить контакт, либо наоборот, разорвать все договоренности.

В этот период все будет зависеть от знаний, опыта, и навыков общения, и окружающие устроят этому знаку зодиака проверку на мастерство и опыт.

Лев

Львам рекомендуется научиться слушать внутренний голос. Если дело касается финансовых вопросов, могут появляться страхи, паника или тревога.

Многие представители знака под воздействием парада планет окажутся вовлечены в тайные связи, исследования или секретную деятельность.

Дева

Взаимоотношения могут попасть под угрозу, если Девы станут слушать только себя, а мнение собеседника проигнорируют. Гороскоп советует эмоционально включиться, проявить лояльность и вывести партнера на разговор по душам. Возможно, таким образом восстановится справедливость.

Многие одинокие представители знака зодиака в период парада планет имеют хорошие шансы познакомиться со второй половинкой.

Весы

Парад планет погрузит Весов в работу, заботы и службу. Нелегко придется тем, кто уже давно хочет уйти с нелюбимой работы. Возможно, после такой небесной активности многие представители знака зодиака придут к выводу, что пора менять компанию. Гороскоп обещает успешную смену работы.

Рекомендуется избегать переутомления, иначе потом очень долго придется восстанавливать силы.

Также многие Весы почувствуют необходимость в смене гардероба или внешнем преображении.

Скорпион

Данный знак зодиака получит от парада планет вдохновение заниматься творчеством или поиском идеальной любви. Однако тем, кто задумался об интрижке на стороне, лучше повременить.

Таким Скорпионам пощады не будет. Обман очень быстро вскроется.

Стрелец

У Стрельцов парад планет пройдет по сферам дома, семьи и недвижимости. Многие представители знака зодиака почувствуют сильную тягу к созданию уюта.

У многих появится огромное желание погрузиться в себя, спрятаться под одеялом и предаться воспоминаниям своего рода.

Козерог

К Козерогам придет очень много информации от родственников, семьи, а возможно, от преподавателей, если планируется обучение. Парад планет окутает обманом — не стоит никому доверять.

Однако есть ли плюсы — данному знаку зодиака в голову придут блестящие идеи, усилятся умственные способности. Можно легко построить и реализовать грандиозные планы.

Водолей

Если сейчас идет безденежных период или накопились проблемы с финансами, то парад планет сподвигнет Водолеев решить этот вопрос.

А при стабильной обстановке вероятна сильная нервозность по поводу материальной сферы. Поэтому лучше копить и сохранять как можно больше денег.

Рыбы

Рыбы сильнее всего почувствуют влияние парада планет. Энергии направятся на сохранение ранее созданного.

Многие испугаются, что вновь совершат прошлые ошибки. Стоит помнить, что суету вокруг этот знак зодиака создать сам. Не стоит себя накручивать.