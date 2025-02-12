Зима с запахом хвои: какие вечнозеленые растения встречаются в столице

Москва — уникальный мегаполис, в котором всегда можно найти островок природы и полюбоваться красотой.

Несмотря на то, что Москва — мегаполис, в этом городе все же можно найти островки природы и полюбоваться, например, хвойными деревьями. О том, где в столице любуются вечнозелеными красавицами, рассказали порталу mos.ru биологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам специалистов, сосны и ели — это самые многочисленные представители хвойных на территории Москвы. Например, в Битцевском лесу растут вековые ельники. Их можно увидеть в усадьбе Знаменское-Садки, а также в 26-м и 27-м кварталах. Примечательно тут то, что молодые деревья соседствуют со взрослыми, которые имеют особую кряжистую форму. В Битцевском лесу есть тропа протяженностью три километра. Если пройти по ней от Ясеневской аллеи через хвойный лес можно выйти к пруду, который выкопали в XIII веке.

В Алексеевской роще, в национальном парке «Лосиный Остров», растут сосны, которым по 150-200 лет. Кроме того, на этом участке встречается представитель Московской красной книги — плаун булавовидный.

Серебряный бор также славится своими соснами и озером Бездонным. С ними соседствуют липы, березы, клены, дубы и ясени, а также вереск, еще один краснокнижник.

Природно-исторический парк «Косинский» спрятал у себя три озера и одну реку. Богатая влагой территория создает заболоченные луговины. Поэтому тут есть и сосны, и березы. А еще плаун булавовидный, клюква и багульник болотные.

Бирюлевский дендропарк в природно-историческом парке «Царицыно» тоже не остался в стороне. Тут встречается 220 видов растений, в том числе и экзотических. На этой территории есть туи, шаровидные ели, сибирская кедровая сосна, сибирская и одноцветная пихты и сосна Веймутова. В этом дендропарке есть даже дерево родом из Северной Америки — псевдотсуга Мензиса.

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