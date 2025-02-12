Сказка «Зимы в Москве»: на каких площадках проекта обязательно стоит побывать

Проект «Зима в Москве» охватывает все уголки столицы, погружая в атмосферу зимней сказки. На сайте мэра города Сергея Собянина был опубликован список интересных мест для прогулок и отдыха, которые стоит посетить в рамках этого проекта.

На Кузнецком мосту был создан настоящий рождественский вокзал, где жители и гости столицы могут согреться горячими напитками и приобрести памятные сувениры для своих близких. Атмосферу зимней сказки создают декорации из фигур снеговиков, хвои и уютных беседок.

В Столешниковом переулке установлены арки с небольшими магазинчиками, где можно купить не только сувениры, но и сезонные угощения. Переулок украшен гирляндами с золотыми колокольчиками, хвойными растениями и рождественскими композициями, создавая праздничное настроение.

Камергерский переулок превратился в лаунж-зону для посетителей. Здесь расположены уютные скамейки, где можно отдохнуть, а само пространство украшено вечнозелеными и хвойными растениями. Кроме того, в рамках фестиваля «Московское чаепитие» здесь можно попробовать вкусные угощения.

Москвичи и гости города могут оказаться в сказочном лесу, посетив Тверской бульвар близ памятника ученому Клименту Тимирязеву. В самом центре установлена пихта Нордмана, высота которой достигает 5 метров. Растение украшено ретроигрушками и огоньками, что делает эту локацию особенно красочной по вечерам.

На площади у станции метро «Баррикадная» установлены большие праздничные подарки, а пространство украшено зелеными пихтами, елями и гирляндами. Композиции с растениями также можно увидеть на Биржевой площади и у Чистых прудов.

Новый Арбат декораторы превратили в зимний сад с большими елочными шарами и ретроавтомобилями. В пространстве также можно увидеть сезонные растения, которые создают особую атмосферу. Старый Арбат, в свою очередь, выполнен в концепции «Теплых традиций», что заставляет посетителей вспомнить о детстве и времени, проведенном с семьей. Здесь установлен вязаный поезд, украшенный шерстяными деталями, и другие украшения, которые создают праздничное настроение.