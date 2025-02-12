Готовится стать «батей»: Дава официально подтвердил беременность Мари Краймбрери

Музыкант пошутил, что его ждет «пивной животик».

Артисты Дава и Мари Краймбрери уже этой весной впервые станут родителями. Как пишет издание 7Дней.ru, пара, всего несколько дней назад официально подтвердившая свои отношения, уже успела похвастаться будущим пополнением.

Сначала Марина прямо на сцене продемонстрировала фанатам свой округлившийся животик, а спустя несколько дней и сам будущий отец сообщил о своем счастье, выложив в сеть подборку смешных нейросгенерированных картинок, на которых он изображен стереотипным упитанным «батей» с «пивным животом».

А в своем доме Давид уже успел обустроить две детские комнаты, так как, по его словам, он всегда мечтал о большой семье и в будущем надеется стать отцом сразу двух мальчиков и одной девочки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова отреагировала на новость о будущем отцовстве Давы.