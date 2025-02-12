Панченко: Курчатовский институт и РАН работают над стратегией научного развития СГ

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 32 0

НИЦ и РАН совместно работают над развитием науки в Союзном государстве

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Отечественная наука привлекает начинающих перспективных специалистов.

Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» совместно с Российской академией наук занимается разработкой стратегии научно-технологического развития Союзного государства. Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент РАН, вице-президент Курчатовского института академик Владислав Панченко.

Ученый рассказал, что последние два года идет активное развитие специального комитета, возглавляемого президентами НИЦ и РАН.

«Мы вместе решаем очень многие насущные проблемы. Одним из результатов этой работы является стратегия научно-технологического развития Союзного государства, которая была напрямую сделана Курчатовским институтом во взаимодействии с Российской академией наук», — рассказал Панченко.

По словам академика, отечественная наука нуждается в апробации новых технологических идей и поддержке грантами начинающих перспективных команд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Мезенцев оценил роль ученых Курчатовского института и РАН в Союзном государстве.

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