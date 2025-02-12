Мезенцев оценил роль ученых Курчатовского института и РАН в Союзном государстве

Дмитрий Мезенцев, занимающий пост государственного секретаря Союзного государства (СГ), 12 февраля подчеркнул значимость вклада ученых Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Российской академии наук в совместные научные проекты России и Беларуси. Во вторник прошло совещание по подведению итогов выполнения программ, мероприятий и освоения средств бюджета СГ в 2024 году.

Он выразил признательность Геннадию Красникову, президенту Российской академии наук, и Михаилу Ковальчуку, президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», а также их коллективам за участие в экспертной работе над предложениями, которые могут стать основой для будущих программ сотрудничества.

«Конечно, мы по особому ценим ваш вклад личный, руководства академии, руководства Курчатовского института в разработку тех предложений, которые легли в фундамент развития нового уровня отношений с учеными Белоруссии», — заявил Дмитрий Мезенцев.

Как он отметил, это согласуется с решением Союзного государства о создании объединенной научно-технологической зоны до 2030 года. Кроме того, он напомнил, что главы России и Белоруссии приняли решение учредить премию Союзного государства для молодых исследователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мезенцев призвал к эффективной трате бюджета.