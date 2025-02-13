«Сами ешьте жуков»: итальянцы против европейского закона о личинках в пище

Итальянское правительство оказалось единственным, кто выступил против Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, одобрившего использование в продуктах питания порошка из личинок мучного жука.

В соцсетях многие европейцы пишут о том, что еврокомиссаров самих надо посадить на эту личиночную диету. Но только Рим объявил, что официально вводит штраф до 60 тысяч евро для тех, кто будет использовать эту протеиновую добавку.

И казалось бы, родина высокой кухни — Франция — и там должны стоять на страже вкуса, но теперь понятно, что никто, кроме итальянцев, так трепетно не относится к своим пастам, пиццам и лазаньям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будет с отравившимися пирожками с ртутью москвичами.