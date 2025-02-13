Во Франции 12 человек пострадали после взрыва гранаты в баре
Помещение получило значительные повреждения, все окна были разбиты.
Фото: www.globallookpress.com/Panoramic
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В результате взрыва в заведении Aksenir, расположенном во французском городе Гренобль, пострадали 12 человек. Об этом стало известно из сообщения радиостанции Ici, которое было опубликовано 12 февраля. Информация была предоставлена местными пожарными.
Инцидент произошел в среду вечером в баре-ресторане, который расположен в Олимпийской деревне на юге города.
Сообщается, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. По мнению экспертов, причиной взрыва могла стать граната, которая сдетонировала в здании бара. Кроме того, помещение получило значительные повреждения, все окна были разбиты.
В связи с произошедшим инцидентом правоохранительные органы начали расследование. На данный момент у следствия нет информации о том, кто мог быть причастен к взрыву, сообщили.
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