«Сын в реанимации»: в семье артиста Стриженова произошла еще одна беда

Внучка актера вышла на связь с тревожными сообщениями.

Правнук умершего народного артиста СССР Олега Стриженова Алан попал в реанимацию. Об этом рассказала внучка актера Александра в личном блоге.

В среду, 12 февраля, прошли похороны Олега Стриженова на Троекуровском кладбище в Москве. В тот же день его внучка внезапно вышла на связь с тревожным сообщением. Она попросила у подписчиков контакты знакомых врачей в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.

Позднее — новое сообщение, в котором говорилось, что Александра смогла связаться с главным врачом клиники. Ситуация немного прояснилась, когда в конце дня снова вышла на связь.

«Сегодня я пережила тяжелый день. Похороны дедушки. Сын в реанимации. Потом все расскажу, сейчас не спрашивайте. У меня нет полной информации, что сейчас с Аланом», — написала Александра.

Внучка артиста добавила, что сейчас у нее нет полной информации по поводу состояния сына Алана. В четверг, 13 февраля, новые публикации Александра Стриженова не делала.

Смерть Олега Стриженова

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов ушел из жизни в воскресенье, 9 февраля. Перед этим у 95-летнего артиста произошел ишемический инсульт, именуемый инфарктом мозга. Его срочно госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать состояние знаменитого пациента, но через несколько дней он умер.

Церемония прощания со Стриженовым прошла в храме Святителя Николая на Трех Горах. На траурном мероприятии были его близкие, друзья и коллеги. Среди них — телеведущие Лариса Гузеева, Елена Малышева, Леонид Якубович, народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

Похороны прошли на Троекуровском кладбище в Москве. Сын артиста Александр Стриженов не мог сдержать слез во время церемонии, когда речь зашла о последнем дне жизни отца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Стриженов рассказал, как отец спас ему жизнь. Актер до сих пор вспоминает случай во время купания в Балтийском море.