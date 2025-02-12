«Я знал, что рядом папа»: Александр Стриженов рассказал, как отец спас ему жизнь

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 39 0

Александр Стриженов рассказал, как отец спас ему жизнь

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер до сих пор вспоминает случай во время купания в Балтийском море.

Сын народного артиста СССР Олега Стриженова — кинорежиссер Александр Стриженов — помнит, как отец спас его в Балтийском море, когда ему было всего два года. Об этом он рассказал во время церемонии прощания с родителем. Видео с места публикует 5-tv.ru.

Это произошло в Пирите под Таллином, когда маленький Александр перевернулся на надувном матрасе.

«Свет уходил от меня по мере погружения, но было абсолютно спокойно, потому что я знал, что рядом папа. Отцовские руки наклонились и вынули меня из Балтийского моря», — вспоминает актер.

Это было одно из самых ярких и первых воспоминаний об отце, говорит Стриженов-младший. Поэтому он останется навсегда у него в памяти как отец, на которого всегда можно было положиться. Более того, отец никогда не наказывал его за всю жизнь.

Во время беседы с журналистами Александр Стриженов также вспомнил, как многие коллеги говорили о «дурном характере» его отца. Однако актер лишь возражает этому, говоря, что у его папы просто был характер.

Народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни в воскресенье, 9 февраля. Перед этим у 95-летнего артиста произошел ишемический инсульт, именуемый инфарктом мозга. Его срочно госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать состояние знаменитого пациента, но через несколько дней он умер.

Церемония прощания с актером прошла 12 февраля в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Стриженова не смог сдержать слез на церемонии прощания с отцом.

-8° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Уходят глыбы советского кино»: Лужина пришла проститься со Стриженовым
15:45
Обворовывали героев-блокадников Ленинграда: задержана банда лжемедиков
15:33
«Я знал, что рядом папа»: Александр Стриженов рассказал, как отец спас ему жизнь
15:22
Кабаева прокомментировала уход Винер с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
15:03
Сказка «Зимы в Москве»: на каких площадках проекта обязательно стоит побывать
14:47
Еда с «сюрпризом»: как ртуть оказалась в покупных пирожках в Москве

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
«Я очень ценю»: Трамп обратился с большой благодарностью к Путину
И такое бывало: из-за чего Алена Апина обращалась в полицию
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год