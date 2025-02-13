Европа в шоке: как поменялась риторика Запада после беседы Путина и Трампа

Главы МИД европейских стран выступили с заявлением, что с нетерпением ждут возможности обсудить дальнейшие действия с американскими партнерами. Но их пока никто не спрашивает.

Владимир Путин будет говорить напрямую с Дональдом Трампом. Международный обозреватель «Известий» Виталий Чащухин в самом сердце Евросоюза услышал первую реакцию политиков.

Дипломатический разгром Киева, обрушение европейского фронта. США договариваются с Россией напрямую. Телефонный разговор, о котором Европу даже не предупредили, и к которому там явно не были готовы.

Находясь уже в Овальном кабинете перед телекамерами, Трамп с нескрываемым пренебрежением оценил и роль Украины в будущем урегулировании, как нечто совсем не существенное.

Вы считаете Украину равноправным участником мирного процесса?

«Хороший вопрос. Думаю, им придется заключить мир. Это плохая война. Люди гибнут. Придется заключить», — сказал Трамп.

Едва выйдя из переговорной комнаты, Трамп анонсирует не только новые звонки в Кремль, он подтверждает подготовку личных встреч с российским президентом.

«Планирую часто общаться с Путиным по телефону. Ожидаю визита Путина в США и своего в Россию. Вероятно, мы встретимся в Саудовской Аравии. Думаю, что в недалеком будущем мы, вероятно, добьемся прекращения огня», — отметил Трамп.

В Москве раскрывают свои детали первых за много лет российско-американских переговоров на высшем уровне: звонок длился почти полтора часа, именно Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирным путем.

С мрачными заголовками выходит сегодня западная пресса. Пишут по фактам — Европа «ошеломлена», «Крах западных попыток изолировать Россию», «Черный день для Украины». И вот еще сокрушительный финал от таблоида Bild — «Путин выиграл эту войну»

Один из европейских дипломатов в разговоре с изданием Euractiv охарактеризовал случившееся, как «принуждение Украины к превентивной капитуляции».

«Конфликт на Украине, к сожалению, решается не между Брюсселем и Москвой, и даже не между Киевом и Москвой, а между Вашингтоном и Москвой. Ведь Америка сыграла определенную роль в начале этого конфликта, поддержав Майдан и так далее», — сообщил геополитический аналитик Патрик Поппель.

Европейские министры иностранных дел на саммите в Париже тщетно требуют и своего участия в мирных переговорах о будущем Украины. Но их время, кажется, упущено. Премьер-министр Венгрии выносит всему Евросоюзу унизительный приговор.

«Как трусливые кролики в борозде, словно ожидая своей участи. Но у трусливых кроликов нет будущего. Сидят, как перед змеей, ожидая, что сделает американский президент, и это худшее, что мы можем сделать. Он (Трамп — Прим. ред.) будет представлять свои интересы», — заявил Виктор Орбан.

Еще одно важное уточнение из Белого дома звучит как часть начавшейся сделки с Россией. Украина может не рассчитывать на членство в НАТО, а это является одним из основных условий Москвы.

«Не думаю, что это целесообразно. Я согласен с министром обороны», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о членстве Украины в НАТО.

Генсек НАТО тут же послушно берет под козырек, впервые за долгое время выдавив из себя столь миролюбивое заявление.

«Мы все хотим мира на Украине, причем, чем раньше, тем лучше», — заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Телефонный разговор Путина и Трампа, а по сути негласный старт мирных переговоров между Россией и США, приветствуют и в Китае. ООН рада таким усилиям и готова содействовать процессу. Независимые эксперты и политики во Франции и Германии называют их долгожданными.

«Этот разговор показывает, что обе стороны готовы к диалогу, и есть надежда, что эти переговоры приведут к успеху в Украине — к тому, что война будет прекращена. А те, кто в Европе продолжает говорить о поставках оружия Украине, являются подстрекателями войны. Эти люди должны быть остановлены», — заметил немецкий депутат Гуннар Линдеманн.

The Economist передает удручающие настроения в самом Киеве: американские власти не консультировались с украинскими властями по поводу времени или содержания разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, а один из чиновников с Банковой в разговоре с изданием, не выбирая выражений, поставил жирную точку на перспективах и Европы, и своей страны.