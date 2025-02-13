«Мисс Вселенную» Катрин Барк обманули мошенники на два миллиона рублей

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 32 0

Злоумышленники придумали новую схему, в которой задействованы «Госуслуги».

«Мисс мира» и «Мисс Вселенная» развели мошенники на 2 миллиона

Фото: Instagram*/katrin.bark

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Обладательницу титулов «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» Катрин Барк мошенники обманули на два миллиона рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно информации источника, девушке пришло сообщение в мессенджере от неизвестного номера. Этот человек представился сотрудником Почты России. В ходе беседы девушка назвала ему код из СМС, который пришел на портал «Госуслуги».

После этого ей пришло на почту письмо якобы от «Госуслуг», в котором было сказано, что в ее учетную запись был осуществлен несанкционированный вход.

В письме также был указан номер телефона, по которому надо было перезвонить, чтобы решить «проблему». В итоге оказалось, что этот номер также принадлежал мошенникам.

Модель позвонила по этому номеру, где на другом конце провода ей ответила девушка. Барк пояснили, что ее данные с портала якобы были похищены.

Затем ее звонок был переадресован якобы в Центральный Банк России, а потом — в ФСБ. Лже-сотрудник ведомства сообщил Барк, что на ее имя поступили деньги, а потом были переведены на Украину для финансирования боевых действий.

Однако на этом длинная цепочка обмана не закончилась — модель попросили взять из дома все ее денежные сбережения, чтобы якобы задекларировать их.

Для этого ей было необходимо передать всю сумму на «проверку» ненастоящему сотруднику ФСБ. Девушка сделала все так, как ей сказали мошенники, и все деньги оказались у них. Общая сумма ущерба составляет более двух миллионов рублей. Катрин Барк уже написала заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция задержала мошенников, укравших 400 миллионов у пенсионерки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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