Блиновской предложили работу сразу после освобождения

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 36 0

Адвокат Сальникова: Блиновской предложили работу после выхода из колонии

Елена Блиновская может стать преподавателем сразу после освобождения

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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«Королеву марафонов» пригласили в Центр гештальт-терапии, где она ранее проходила обучение.

Блогер Елена Блиновская сразу после освобождения может стать преподавателем. Ее пригласили на работу в Центр гештальт-терапии, где она ранее проходила обучение. Об этом сообщила адвокат блогера Наталья Сальникова в ходе заседания суда, передает корреспондент 5-tv.ru.

По словам Сальниковой, это дает гарантию, что Блиновская не продолжит преступную деятельность. Адвокат также подчеркнула, что блогер готова возместить ущерб и делает все для того, чтобы погасить долг.

Заседание по делу Блиновской проводится в Савеловском суде столицы. Сторона обвинения просит суд приговорить «королеву марафонов» к шести годам колонии. В ходе заседания прокурор напомнила, что блогер признала вину, но не умысел.

Она сослалась тогда на то, что делегировала финансовые вопросы людям, которым доверяла. Однако, подчеркнула гособвинитель, Блиновская «все знала и имела умысел».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военный суд оставил экс-адвоката Эльмана Пашаева под арестом.

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