Военный суд оставил экс-адвоката Эльмана Пашаева под арестом

Второй Западный окружной военный суд принял решение оставить бывшего адвоката Эльмана Пашаева под арестом по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили 5-tv.ru в суде.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу Пашаева на продление срока содержания под стражей. Его адвокат в поддержку заявления указал на некоторые пункты. В частности, он подчеркнул, что Пашаев поставил более 100 беспилотников, прицелы ночного/дневного видения, мыло, шампуни в зону СВО, оказал помощь российским бойцам.

«Преступление он не совершал, в его деятельности нет ни обмана, ни злоупотребления доверием и тем более хищения», — сказал адвокат на заседании.

Однако в результате суд оставил апелляцию Пашаева без удовлетворения. Еще в середине января был продлен срок его ареста до 15 марта. Причем в ходе того заседания стало известно, что в отношении экс-адвоката было возбуждено еще одно уголовное дело. Однако подробности по нему пока неизвестны.

О задержании бывшего адвоката стало известно 17 сентября. По данным следствия, Пашаев в феврале 2024 года встречался с женой блогера Елены Блиновской Алексеем. Тогда он еще в статусе адвоката за денежное вознаграждение пообещал ему и его супруге освобождение от уголовного преследования.

В итоге он получил от Блиновского деньги. Кодекс профессионального этики адвоката запрещает обещать клиентам гарантии и положительный результат. При этом попытки использовать связи или передачу денежных средств — караются законом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда вынесут приговор Блиновской.