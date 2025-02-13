Официальный представитель МИД РФ заявила о чрезмерном вмешательстве западников в дела Киева.

Представители Запада оказывали слишком сильное давление на Украину и настраивали против России. Такое заявление сделала 13 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«То есть они делали вид, что добросовестно работают на украинском направлении, а на самом деле занимались вредоносной пантомимой», — пояснила Мария Захарова.

Главной проблемой Захарова назвала не ложь, а предательство интересов, которое и привело к трагедии.

«Западники предали Украину, когда помешали ее демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими, науськивали славян на славян, затем инициировали антиконституционный переворот и обманывали, что выполняли Минские договоренности, а потом спровоцировали бойню в регионе», — пояснила свои выводы Захарова.

Подобная реакция стала ответом на рассуждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В своей речи он размышлял: можно ли считать телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «предательством Украины» со стороны Западa.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможном месте встречи Трампа и Путина.