Захарова: Запад предал интересы Украины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД РФ заявила о чрезмерном вмешательстве западников в дела Киева.
Представители Запада оказывали слишком сильное давление на Украину и настраивали против России. Такое заявление сделала 13 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
«То есть они делали вид, что добросовестно работают на украинском направлении, а на самом деле занимались вредоносной пантомимой», — пояснила Мария Захарова.
Главной проблемой Захарова назвала не ложь, а предательство интересов, которое и привело к трагедии.
«Западники предали Украину, когда помешали ее демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими, науськивали славян на славян, затем инициировали антиконституционный переворот и обманывали, что выполняли Минские договоренности, а потом спровоцировали бойню в регионе», — пояснила свои выводы Захарова.
Подобная реакция стала ответом на рассуждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В своей речи он размышлял: можно ли считать телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «предательством Украины» со стороны Западa.
Ранее 5-tv.ru сообщал о возможном месте встречи Трампа и Путина.
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