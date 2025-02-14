Опубликованы кадры прибытия Винника в Москву

Александр Винник дома. Вот эксклюзивные кадры первых минут его долгожданной встречи с родными. Их удалось снять только «Известиям». Сегодня программист рассказал, что конечная точка его маршрута держалась в секрете, никто не знал подробностей.

Ни его родные, ни даже он сам. И только в последний момент он узнал, что совсем скоро окажется на Родине.

«Всем спасибо, президенту Владимиру Владимировичу (Путину. — Прим. ред.) Спасибо всем, кто помог», — сказал он.

Напомним, в США программиста обвинили в отмывании денег через криптовалютную биржу. В 2017-м его задержали в Греции. После чего экстрадировали в Штаты.