«Обнаружена кишечная палочка»: в Москве закрыли кулинарную лавку «Братья Караваевы»

Проверку в общепите организовали после отравления одного из посетителей.

В одном из заведений сети «Братья Караваевы» в Москве была найдена кишечная палочка. Кафе, расположенное у станции метро «Белорусская», закрыли на 60 дней. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

Проверку в общепите организовали после отравления одного из посетителей. В результате специалисты выявили нарушения требований технических регламентов к условиям хранения пищевой продукции.

«В образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что может привести к отравлениям», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В результате заведение закрыли на 60 суток по решению Арбитражного суда Москвы. Представители сети пока не прокомментировали случившееся.

К слову, ранее в столице также был закрыт один из ресторанов сети «The Бык» после заявления посетителя об отравлении. Специалисты провели проверку и выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после отравления двух людей пирожками со ртутью в Москве проводится проверка. Два человека оказались в НИИ Склифосовского после употребления слоек, начиненных опасным металлом.