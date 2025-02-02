Роспотребнадзор проводит расследование из-за отравления детей в отеле в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Несовершеннолетние прибыли в столицу из Ростова.

Роспотребнадзор проводит расследование из-за отравления детей в отеле в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование после сообщений об отравлении детей в отеле в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

Уточняется, что Департамент здравоохранения Москвы сообщил ведомству о госпитализации шести детей. Несовершеннолетние прибыли в столицу из Ростова и остановились в отеле «Поречье».

Эксперты в ходе расследования отберут пробы сырья, пищевой продукции в отеле, а также биоматериал у юных пациентов и контактировавших с ними детей. Управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию.

До этого сообщалось несовершеннолетние отравились едой в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы. Собеседник 5-tv.ru сказал о девяти пострадавших.

В середине января в школе Оренбурга выявили 14 случаев отравления. У детей диагностировали заражение норовирусной инфекцией. Все сотрудники учреждения, которые имели отношение к приготовлению пищи, были отстранены от работы. Сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку по факту массового отравления учащихся. Специалисты провели заключительную дезинфекцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что мелитополец признал вину по делу об отравлении летчиков в Армавире. Мужчина действовал по заданию спецслужб Украины.

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