Младенец утонул в фекалиях при родах в уличном туалете под Петербургом

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 48 0

По данному факту организована доследственная проверка.

Младенец утонул в фекалиях после того, как у россиянки начались преждевременные

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В деревне Низино Ленинградской области младенец утонул в выгребной яме уличного туалета при преждевременных родах. Об этом эксклюзивно стало известно 5-tv.ru.

Трагедия произошла в одноэтажном частном доме, в котором проживала 30-летняя женщина. Она работала санитаркой и была на 34 неделе беременности. Все протекало хорошо, роды врачи назначили на конец марта 2025 года.

Однако в один момент женщина почувствовала недомогание и пошла в туалет, расположенный в помещении бани. Во время мочеиспускания у нее начались схватки. Ребенок утонул в нечистотах. Его тело позже обнаружил муж санитарки.

У жительницы деревни была двойня, второго малыша удалось спасти. Его вместе с матерью госпитализировали в роддом № 10 города Санкт-Петербурга.

У супругов есть старший шестилетний сын. Семья является благополучной и не состоит на учебе в отделе по делам несовершеннолетних.

По данному факту организована доследственная проверка под контролем областной прокуратуры. В ходе судебно-медицинской экспертизы будет выяснено, являлся ли ребенок мертворожденным или погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Красноярске юная девушка родила младенца и выбросила его в мусорный бак.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.03
-3.02 94.92
-3.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:23
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
17:11
Младенец утонул в фекалиях при родах в уличном туалете под Петербургом
17:08
Минюст РФ внес в реестр иноагентов социолога Льва Гудкова
16:59
«Получат по заслугам»: Ксения Новикова о суде с избившем ее сына подростком
16:45
Набиуллина рассказала, при каких условиях ЦБ вернется к вопросу повышения ставки
16:37
«Там целый список»: Рита Дакота составила инструкцию в отношениях с мужем

Сейчас читают

«Преступления без срока давности»: Захарова о зверствах ВСУ против мирных жителей
В ногу со временем: звезды на красной дорожке «Вечернего звука»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год