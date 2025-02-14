Папа Римский госпитализирован с хроническим бронхитом

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 33 0

Понтифик много лет страдает от серьезных проблем со здоровьем.

Папа Римский был госпитализирован в одну из больниц Рима с сильным бронхитом

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency

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Папа Римский Франциск был планово госпитализирован в больницу Университета Агостино Джемелли в Риме. Как сообщили в Ватикане, понтифик попал под наблюдение врачей из-за поразившего его бронхита, а также в связи с необходимостью пройти некоторые необходимые диагностические тесты.

О болезни 88-летнего Папы Римского стало известно на прошлой неделе — несмотря на плохое самочувствие, он продолжал проводить ежедневные аудиенции на открытом воздухе, чем усугубил свое самочувствие.

Проблемы с легкими преследуют понтифика на протяжении всей жизни, так как в молодости он перенес операцию по удалению части одного из них.

До этого Папа Римский рассказал, как пройдут его похороны. Он указал, что ритуал похорон главы Римско-католической церкви не будет соблюден после его смерти. Так, церемония погребения будет упрощена, а тело после кончины не будет выставлено для прощания вне гроба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын блогера Оксаны Самойловой попал в больницу.

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