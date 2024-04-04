«Это будет последний раз»: Папа Римский рассказал, как пройдут его похороны

После смерти понтифика траурная церемония сильно изменится.

Церемония прощания с Папой Римским Франциском будет упрощена. Об этом рассказал испанский журналист Хавьер Мартинес-Брокаль в своей новой книге «Преемник», пишет ознакомившееся с ее содержанием агентство ТАСС. На страницах публицист также рассказал о его отношениях с Франциском.

Как пишет автор, Папа Римский объявил, что после его смерти принятый ритуал похорон главы Римско-католической церкви изменится.

«Это будет последний раз, когда Папа будет выставлен без гроба на катафалке для прощания», — заявил понтифик, говоря о похоронах своего предшественника в начале прошлого года.

Франциск также признался, что совместно с церемониймейстером они приняли решение сделать действующий ритуал прощания менее пышным.

По словам нынешнего Папы Римского, он хотел бы обычное прощание, «достойное простого христианина». Он также отметил, что желает быть погребенным в папской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Папы Римского диагностировано серьезное заболевание.