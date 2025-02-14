Кейт Миддлтон и принц Уильям публично признались в любви

Королевские супруги счастливо встретили День святого Валентина.

Порадовать поклонников в День всех влюбленных решили Кейт Миддлтон и принц Уильям. Они опубликовали совместный снимок на их общей странице в социальной сети, к ведению которой пара стала серьезнее относиться в последний год.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Instagram*/ princeandprincessofwales

На фотографии влюбленные принц и принцесса Уэльские сидят на одеяле на траве в лесу. Подчеркивает абсолютное взаимопонимание, царящее в семье супругов, их выбор одежды — оба предпочли голубой цвет. Сама Кейт смеется, а Уильям, крепко держа жену за руку, нежно целует ее в щеку. Подпись к посту пара выбрала простую — эмоджи в виде красного сердца.

Сам снимок был сделан во время съемок фильма-обращения принцессы, в котором она рассказала, что завершила курс химиотерапии и готова восстанавливаться. Видео было опубликовано в сентябре 2024 года и записывалось на территории поместья Сандрингем в Норфолке при участии принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей: десятилетнего Джорджа, девятилетней Шарлотт и самого юного героя — шестилетнего Луи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кейт Миддлтон нанесла визит заключенным в тюрьме в графстве Чешир.

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