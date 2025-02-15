«В любой момент может произойти»: Лада Дэнс задумалась о пополнении в семье

Певица очень скучает по детям.

Российская певица Лада Дэнс мечтает о внуках. Об этом исполнительница рассказала в интервью актеру Стасу Ярушину.

«Я с удовольствием бы стала бабушкой. Старшенькому 26 лет, кто знает, в любой момент может произойти, понимаете», — сказала она.

Наследники певицы живут за границей. Старший сын Илья архитектор, а дочь работает арт-продюсером в индустрии кино. Лада очень гордится своими детьми, одно только ее печалит: встречаться с ними получается крайне редко.

«Я очень скучаю по детям. Прям дико. Все мои мысли только о них», — поделилась исполнительница.

Разлука с детьми не заставляет Ладу чувствовать себя плохим родителем. Она осознает, что осуществила весомый вклад в благополучие своих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лада Дэнс хочет замуж спустя 22 года после развода. Певица мечтает о серьезных отношениях. Но даже если ей понравится какой-то мужчина, она не станет делать первый шаг, ведь привыкла, что ее добиваются.