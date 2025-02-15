«В любой момент может произойти»: Лада Дэнс задумалась о пополнении в семье

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Лада Дэнс мечтает стать бабушкой

Лада Дэнс мечтает о пополнении в семье

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица очень скучает по детям.

Российская певица Лада Дэнс мечтает о внуках. Об этом исполнительница рассказала в интервью актеру Стасу Ярушину.

«Я с удовольствием бы стала бабушкой. Старшенькому 26 лет, кто знает, в любой момент может произойти, понимаете», — сказала она.

Наследники певицы живут за границей. Старший сын Илья архитектор, а дочь работает арт-продюсером в индустрии кино. Лада очень гордится своими детьми, одно только ее печалит: встречаться с ними получается крайне редко.

«Я очень скучаю по детям. Прям дико. Все мои мысли только о них», — поделилась исполнительница.

Разлука с детьми не заставляет Ладу чувствовать себя плохим родителем. Она осознает, что осуществила весомый вклад в благополучие своих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лада Дэнс хочет замуж спустя 22 года после развода. Певица мечтает о серьезных отношениях. Но даже если ей понравится какой-то мужчина, она не станет делать первый шаг, ведь привыкла, что ее добиваются.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:48
«Крыса, загнанная в угол»: американский удар под дых довел Зеленского до истерики
8:32
«Повисеть на люстре, отжигая»: чем весь день занимается Татьяна Брухунова
8:16
«В любой момент может произойти»: Лада Дэнс задумалась о пополнении в семье
8:00
В Калужской области вспыхнул пожар на предприятии после падения беспилотника ВСУ
7:45
«Завершить все, что длилось десять лет»: что сулит вам 2025 год по нумерологии
7:29
Несколько ухажеров: Ольга Бузова отметила День всех влюбленных не в одиночестве

Сейчас читают

Белый порошок и оружие: силовики провели рейд в гостинице Москвы
Будьте осторожны с финансами: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 февраля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год