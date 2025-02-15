На Алтае введен режим повышенной готовности из-за землетрясения

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 103 0

Эпицентр находился всего в 1,3 километра от села Бельтир.

На Алтае введен режим повышенной готовности из-за землетрясения

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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На Алтае после землетрясения магнитудой 6,4 введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак.

Землетрясение произошло в республике ранее в этот день. Известно, что эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших зафиксировано не было.

Так, в связи с произошедшим в Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня не проводятся занятия в школах и массовые мероприятия.

Кроме того, глава республики предупредил о возможных проблемах с водоснабжением в Кош-Агачском районе. Специалисты проверяют скважины, и при необходимости организуют подвоз воды для жителей.

Также в Горно-Алтайске и других районах региона проводится проверка социально значимых объектов. В некоторых местах обнаружены повреждения зданий, но они, по предварительной оценке, не представляют опасности для конструкций.

Турчак поручил муниципалитетам до конца дня завершить осмотр объектов и сообщить о результатах в оперативный штаб. Если потребуется дополнительное обследование.

 

 

 

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