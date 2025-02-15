Была к такому не готова: за что Анита Цой влепила пощечину будущему мужу

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Анита Цой дала пощечину будущему мужу из-за поцелуя на свидании

Анита Цой рассказала, за что дала будущему мужу пощечину

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Певица вспомнила, как прошло одно из первых свиданий с супругом.

Заслуженная артистка России Анита Цой во время свидания со своим будущим мужем дала ему пощечину за то, что он полез к ней целоваться. Об этом она рассказала в беседе с изданием МК.RU.

Однажды в День святого Валентина звезду пригласил на романтическое свидание будущий муж — Сергей Цой. Мужчина отвел свою спутницу в ресторан, где артисты исполнили романс «Очи черные».

«А после выступления Сергей предложил мне продолжить вечер брудершафтом — налил два бокала шампанского, переплел наши руки, и мы выпили. Я чуть размякла, и тут он поцеловал меня!» — вспоминала Анита.

Исполнительница была не готова к такому повороту событий. Ее воспитание предполагало более длительное ухаживание, прежде чем перейти к поцелуям. За такую наглость Цой влепила пощечину ухажеру и ушла, хлопнув дверью. Однако в душе решительность мужчины вызвала интерес и трепет.

По итогу пара поженилась в 1990 году. По словам артистки, несмотря на то, что было немало поводов разойтись, они все равно вместе, хотя и живут не так, как принято в обществе. К примеру, у них гостевой брак.

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