Два дома получили повреждения при атаке БПЛА в белгородском Грайвороне

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

По предварительной информации, пострадавших нет.

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали Грайворон

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Российский город Грайворон был подвержен атаке вражеских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших от ударов, нанесенных украинскими боевиками, нет.

После сброса взрывного устройства с воздушного объекта разгорелся грузовой автомобиль. Огнеборцы, по словам Гладкова, провели расчеты и оперативно ликвидировали возгорание.

Еще один летательный аппарат сбросил взрывное устройство на населенный сектор. В результате взрыва в двух частных домах были выбиты окна, а также деформированы фасады зданий и заборы на территории. К тому же дронами был перебит газопровод. Сообщается, что утечка газа уже устранена.

Последствия происшествия в настоящий момент уточняются на месте событий. Губернатор дополнил, что оперативные службы планируют провести обход с наступлением дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства войск противовоздушной обороны уничтожили 83 беспилотника ВСУ над девятью регионами РФ. Субъекты России постоянно подвергаются атакам со стороны Украины после начала освободительной спецоперации, объявленной президентом страны Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года.

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