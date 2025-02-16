Выросло число пострадавших при взрыве газа в кафе в Ленобласти

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 943 0

Число пострадавших из-за взрыва газа в Ленинградской области выросло до шести

Число пострадавших из-за взрыва газа в Ленинградской области выросло до шести

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Информации о погибших пока что не поступало.

До шести человек увеличилось количество пострадавших из-за взрыва газового баллона в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Ранее было известно только о четырех.

По имеющейся на данный момент информации, баллон сдетонировал в местном заведении общепита, где в это время находились люди. Как сообщает источник, четырех пострадавших могли госпитализировать в Кингисеппскую больницу, а еще двоих в другие областные медучреждения. Точное количество пострадавших пока что остается невыясненным. Наличие погибших уточняется.

По данным МЧС, после взрыва в здании произошел сильный пожар, распространившийся на площадь в 200 квадратных метров. По факту произошедшего уже начата проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции 12 человек пострадали после взрыва гранаты в баре.

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