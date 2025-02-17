До этого медики поставили артистке страшный диагноз — бесплодие.

Участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская задумалась о рождении третьего ребенка. Об этом сообщает 7Дней.ru.

В 2023 году юмористка стала мамой во второй раз. Сейчас она воспитывает двух сыновей — девятилетнего Давида и еще совсем маленького Даниила. Однако звезду не покидают мысли о дочке, которую она могла бы родить.

«У меня есть врачи, которые говорят: „Надюш, это стресс. Тебе сколько лет?“ Но недавно разговаривала с врачом, кардиохирургом, и он сказал: „Почему бы и нет?“ Я нахожусь немножко в смятении, потому что понимаю — 25 лет и 42 года — это две большие разницы», — рассказала Надежда.

Для осуществления планов Ангарская тщательно следит за состоянием своего здоровья, о чем постоянно рассказывает в личном блоге.

«Прежде чем пойти в роддом за третьим ребенком, хотела бы быть здоровым человеком по всем показателям. Так что в планах это есть», — поделилась она.

При этом из-за прошлого опыта Ангарскую не оставляют переживания по поводу лишнего веса. Для вынашивания еще одного ребенка она собирается сбросить несколько десятков килограммов.

«Сейчас нахожусь на рельсах в стройную жизнь. Планирую сбросить 20 или 30 килограммов, поскольку во время второй беременности и после я набрала. Мне нужно научиться держать себя в руках, что я и делаю», — отметила артистка.

До рождения первенца врачи считали, что у звезды бесплодие. Однако позже стало понятно, что проблема была в индексе массы тела.

«У меня был диагноз бесплодие! На каком основании был поставлен? Высокий инсулин не давал возможности наступить беременности», — рассказывала Ангарская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время беременности Надежду Ангарскую запугивали врачи. Медработники полагали, что у звезды может родиться малыш с синдромом Дауна.