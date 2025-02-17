Корабли ВМФ РФ приняли участие в открытии военно-морского учения в Индонезии

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Маневры «Комодо-2025» собрали боевые корабли более чем 30 стран.

Фото, видео: MADE NAGI/ТАСС; 5-tv.ru

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Российские моряки приняли участие в церемонии открытия международных учений в Индонезии. Маневры «Комодо-2025» стартовали на острове Бали. В них участвуют боевые корабли более чем 30 стран.

ВМФ России представляют корветы Тихоокеанского флота «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». После торжественной части корабли стран-участниц прошли в общем строю под флагами своих государств. В небе над акваторией пролетели самолеты и вертолеты ВВС Индонезии.

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