Корабли ВМФ РФ приняли участие в открытии военно-морского учения в Индонезии

Российские моряки приняли участие в церемонии открытия международных учений в Индонезии. Маневры «Комодо-2025» стартовали на острове Бали. В них участвуют боевые корабли более чем 30 стран.

ВМФ России представляют корветы Тихоокеанского флота «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». После торжественной части корабли стран-участниц прошли в общем строю под флагами своих государств. В небе над акваторией пролетели самолеты и вертолеты ВВС Индонезии.