Президент ОАЭ встретился с первым вице-премьером России

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Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Москва и Абу-Даби наращивают торгово-экономическое сотрудничество! Президент ОАЭ встретился с российским первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

Особое внимание уделили вопросам взаиморасчетов и туризма. Только за прошлый год ОАЭ посетили почти два миллиона россиян. Помимо этого, стороны обсудили предстоящие вторые «Игры будущего», в этом году они пройдут в ОАЭ.

Символично, что переговоры проходили на фоне белоснежного «Ауруса» из президентского гаража. Производство этого российского премиального седана в Эмиратах запустили два года назад.

Увидеть современные образцы военной отрасли можно в Абу-Даби — на международной оборонной выставке IDEX-2025. Участие в ней подтвердили более 40 российских предприятий. Посетителям покажут, в том числе новейший ЗРК «Крона-Э» и экспортный вариант танка Т-90 «Прорыв».

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