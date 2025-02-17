В Петербурге накрыли банду автомобильных аферистов

Группа липовых угонщиков предстанет перед судом. В преступной схеме участвовали шесть человек.

Силовики провели 15 обысков в квартирах и домах банды, а также на территории складов, которые аферисты использовали для перебивки номеров в Петербурге, Ленобласти и Смоленске.