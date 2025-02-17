Как быстро избавиться от отеков на лице: советы от косметолога

Методы подойдут как женщинам, так и мужчинам.

По утрам так хочется видеть свежее и отдохнувшее лицо, но, к сожалению, не всегда удается избежать отеков и усталости. Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-косметолог и дерматовенеролог Оксана Баланова рассказала о лучших способах борьбы с утренними отеками на лице.

Отечность лица часто возникает из-за застоя жидкости в организме, и виновата в этом лимфатическая система.

«И так уж получается, что мы можем воздействовать, конечно, только на лицо, но будет гораздо эффективнее, если мы научимся запускать работу лимфатической системы целиком — по всему телу», — рассказала Баланова.

Чем активнее работает система в целом, тем легче бороться с отеками.

Если вы заметили отечность утром, не спешите паниковать. По мнению врача-косметолога, в первую очередь, на помощь могут прийти гидрогелевые патчи для глаз, которые механически способствуют оттоку жидкости, особенно в области нижнего века.

Еще один вариант — ролики для массажа лица, однако здесь важно следить, чтобы их поверхность была гладкой.

Однако, по словам эксперта, самый эффективный способ — это физическая активность. Особенно полезны упражнения, направленные на растяжку и расслабление мышц шеи и плечевого отдела. Лучше всего делать комплекс таких упражнений вечером, чтобы снять напряжение и подготовить тело к расслаблению.

Но что делать утром, когда лицо все еще выглядит не лучшим образом? Всего 10-15 минут активных упражнений, направленных на работу мышц тела, и ваше лицо мгновенно приобретет здоровый и свежий вид. К примеру, можно попрыгать на месте или выполнить несколько динамичных упражнений, чтобы стимулировать циркуляцию крови и лимфоотток.

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