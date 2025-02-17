Небензя объяснил, почему ЕС и Британия не могут быть стороной переговоров

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 55 0

Небензя: страны ЕС и Британия недоговороспособны

Небензя: ЕС и Британия не могут быть стороной договоренностей по Украине

Фото: SARAH YENESEL/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Они едва ли способны влиять на ход событий.

Великобритания и страны Евросоюза утратили способность быть посредниками в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такую оценку дал Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, в ходе заседания, приуроченного к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

По мнению Небензи, те страны, которые когда-то выступали гарантами этих соглашений, теперь лишены возможности влиять на ход событий. Причина — их явное нежелание работать на мирное урегулирование, а также ярко выраженная русофобия, которая затмила здравый смысл.

«Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев», — отметил российский дипломат.

Российский дипломат отметил, что в своих действиях эти страны руководствуются манией победы над Россией, а не поиском путей к разрешению конфликта. Их стремление использовать украинцев в качестве «пешек» на поле боя, по его словам, продолжает угрожать стабильности и безопасности в регионе.

Вместе с тем он подчеркнул, что будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим в какие-либо блоки или альянсы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США решили выяснить готовность ЕС отправить войска на Украину.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.43
1.12 95.80
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
Мужчина лишился кончика носа посла драки в кафе в Подмосковье
20:50
«Ситуация осложнялась»: как спасали мужчину с 25 остановками сердца за сутки
20:47
Избавилась от мебели: в убийстве экс-мэра Самары вскрылись новые детали
20:43
Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Рябых по делу о взятке
20:34
Небензя объяснил, почему ЕС и Британия не могут быть стороной переговоров
20:18
Эмоциональная стабильность: какие продукты помогают избавиться от тревожности

Сейчас читают

К разделу Украины Трамп пригласил всех «право имеющих»
Зло в привычной оболочке: как распознать маньяка рядом с собой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год