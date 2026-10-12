Axios: Уиткофф и Кушнер отложили визит в Россию

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили планировавшуюся поездку в Москву. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.

Ранее представители американской администрации рассматривали визит в российскую столицу как следующий этап переговоров по завершению конфликта на Украине. Уиткофф и Кушнер также планировали обсудить новые предложения с российской стороной.

По данным издания, решение об отсрочке поездки связано с необходимостью дождаться дальнейшего развития событий и согласовать новый дипломатический подход к Москве. При этом конкретные сроки визита пока не определены.

Перенос произошел после переговоров американских представителей с украинскими и европейскими дипломатами в Майами. Стороны обсуждали предложения по завершению конфликта.

«Отложили, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейские страны согласовать новое единое предложение для (президента РФ Владимира, — Прим. 5-tv) Путина», — говорится в публикации Axios.

Одновременно возникли разногласия вокруг энергетических вопросов. Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Россией по увеличению поставок дизельного топлива на американский и мировой рынки. Владимир Зеленский раскритиковал это решение и заявил, что оно стало для украинской стороны неожиданностью.

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