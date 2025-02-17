Экстренный саммит лидеров ЕС не принял никаких решений по Украине

Эммануэль Макрон созвал саммит, чтобы обсудить вызовы, брошенные ЕС Соединенными Штатами.

Экстренный саммит лидеров Евросоюза (ЕС), прошедший в Париже 17 февраля, не представил по итогам никаких решений по украинскому конфликту. Об этом сообщил глава польского правительства Дональд Туск в ходе брифинга, который транслировался его канцелярией на официальной странице в социальной сети X.

«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», — заявил премьер.

Президент Франции Эммануэль Макрон стал инициатором саммита. Он созвал коллег из ЕС, чтобы обсудить отношения альянса с Соединенными Штатами. Поводом послужило выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции 14 февраля. На мероприятии он утверждал, что жители Евросоюза не хотят бесконтрольной миграции.

Вэнс также отметил, что такие ситуации, как отмена выборов в Румынии, заставляют усомниться в стабильности европейской демократии и приверженности Европы высоким стандартам устойчивости к внешним угрозам. А в данный момент, по его мнению, политики в ЕС попросту боятся своих избирателей.

Вице-президент подчеркнул, что любой современный политический институт должен быть в состоянии противостоять манипуляциям. И добавил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Ранее, писал 5-tv.ru, в Кремле оценили разговоры в ЕС об окончании украинского конфликта.