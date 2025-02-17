Оттепель? В Кремле оценили разговоры в ЕС об окончании украинского конфликта

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Песков назвал положительным фактом начало разговоров в ЕС об окончании конфликта

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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Внеплановый саммит готовятся провести власти стран Евросоюза.

Попытки стран Европы говорить, что нужно делать для урегулирования конфликта на Украине, являются положительным фактом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Важно, наверное, что в целом по состоянию на два месяца тому назад все в мире за исключением России и дружественных нам стран говорили о том, как во что бы то ни стало продолжать дальше (конфликт. — Прим. ред.)», — добавил он.

Вместе с тем Песков призвал дождаться результатов внепланового саммита Евросоюза, который пройдет 17 февраля. Ведь по итогам встречи европейские политики еще будут делать заявления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков раскрыл подробности о будущих переговорах России и США в Эр-Рияд. Российскую сторону представят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Они встретятся с западной делегацией во вторник, 18 февраля.

Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Однако Россия также готова обсудить и ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнул Песков.

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