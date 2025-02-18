После атаки беспилотников ВСУ в двух районах Кубани поврежден 51 дом

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Оперштаб: после атаки БПЛА в двух районах Краснодарского края поврежден 51 дом

После атаки БПЛА в районах Кубани поврежден 51 дом

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Владельцам пострадавшего жилья окажут помощь в его восстановлении.

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух районах Краснодарского края, Славянском и Северском, повреждения получил 51 дом. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале регионального Оперативного штаба. Специальные комиссии осмотрели пострадавшие здания, оценили и зарегистрировали причиненный ущерб.

Отмечается, что в Славянском районе комиссия побывала по четырем из пяти адресов. Наиболее пострадавший участок будет осмотрен 18 февраля, до этого момента там продолжали работу сотрудники МЧС. В поселке Ильском Северского района осмотрены все 46 домов и два нежилых объекта, о повреждениях которых сообщили местные жители. В упомянутых домах проживают 122 человека.

«Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов», — говорится в заявлении.

Ранее, писал 5-tv.ru, украинские беспилотники нанесли удар по городу Грайворону Белгородской области. По предварительным данным, никто не был ранен при атаке, однако также были повреждены жилища, после сброса взрывного устройства загорелся грузовой автомобиль.

Тема:
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