После атаки беспилотников ВСУ в двух районах Кубани поврежден 51 дом

Владельцам пострадавшего жилья окажут помощь в его восстановлении.

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух районах Краснодарского края, Славянском и Северском, повреждения получил 51 дом. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале регионального Оперативного штаба. Специальные комиссии осмотрели пострадавшие здания, оценили и зарегистрировали причиненный ущерб.

Отмечается, что в Славянском районе комиссия побывала по четырем из пяти адресов. Наиболее пострадавший участок будет осмотрен 18 февраля, до этого момента там продолжали работу сотрудники МЧС. В поселке Ильском Северского района осмотрены все 46 домов и два нежилых объекта, о повреждениях которых сообщили местные жители. В упомянутых домах проживают 122 человека.

«Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов», — говорится в заявлении.

Ранее, писал 5-tv.ru, украинские беспилотники нанесли удар по городу Грайворону Белгородской области. По предварительным данным, никто не был ранен при атаке, однако также были повреждены жилища, после сброса взрывного устройства загорелся грузовой автомобиль.