Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Германия направит Украине новый пакет бюджетом военной помощи, соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства ФРГ. Согласно заявлению, поддержка оказывается двумя способами — из средств правительства, которые используются для финансирования поставок военной техники, а также через поставки из запасов государственных вооруженных сил.

«В общей сложности ФРГ к этому моменту предоставила или обязалась на будущие годы предоставить военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро», — сказано в публикации.

В пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) войдут 56 бронемашин MRAP, ракета для системы средней дальности IRIS-T SLM, ракета для системы малой дальности IRIS-T SLS и 300 ударных беспилотника HF-1. Кроме того, в списке снаряды для танков Leopard 1 и боевой машины пехоты (БМП) Marder, 41 тысяча боеприпасов Gepard, четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana 2, 50 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и две тысячи — калибра 122 миллиметра.

В перечне, опубликованном немецким правительством, числятся 245 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, винтовки, пулеметы и автоматы, патроны, 51 разведывательный беспилотник Vector и запчасти к нему, а также шерстяные одеяла и перевязочные жгуты. По данным агентства Bloomberg, новый пакет помощи ВСУ сейчас разрабатывается и согласовывается Евросоюзом. Специалисты Института мировой экономики (IfW) подсчитали, что за три года Запад потратил на Киев около 267 миллиардов евро.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит Европе покупать американское оружие для Украины.