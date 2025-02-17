При этом глава Белого дома выступает за скорейшее завершение конфликта.

США позволят европейским странам приобретать оружие их производства для последующей отправки на Украину. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге.

«Да, я сделаю это», — ответил президент США на соответствующий вопрос журналистов.

Параллельно этому Трамп активно выступает за прекращение огня. Россия же неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием не способствует урегулированию конфликта, а только оттягивает этот момент и усугубляет ситуацию.

Где и когда пройдут переговоры по Украине с участием России

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.