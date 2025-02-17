«Я сделаю это»: Трамп разрешит Европе покупать у США оружие для Украины

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Трамп разрешит Европе покупать у США оружие для Украины

«Я сделаю это»: Трамп разрешит Европе покупать у США оружие для Украины

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При этом глава Белого дома выступает за скорейшее завершение конфликта.

США позволят европейским странам приобретать оружие их производства для последующей отправки на Украину. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге.

«Да, я сделаю это», — ответил президент США на соответствующий вопрос журналистов.

Параллельно этому Трамп активно выступает за прекращение огня. Россия же неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием не способствует урегулированию конфликта, а только оттягивает этот момент и усугубляет ситуацию.

Где и когда пройдут переговоры по Украине с участием России

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:13
«Я сделаю это»: Трамп разрешит Европе покупать у США оружие для Украины
3:23
Умерла Ким Сэ-рон — звезда дорам «Зеркало ведьмы» и «Охотничьи псы»
3:05
Женщина пострадала в результате массированной атаки дронов ВСУ на Краснодарский край
2:41
Актер Всеволод Шиловский скрыл от всех смерть любимой жены
2:24
На Камчатке пропали два матроса танкера
2:03
«Когда он узнал…»: реакция старшего сына Омарова на маленького брата оказалась неожиданной

Сейчас читают

Где и когда пройдут переговоры по Украине с участием России
«Меня убили, вызовите скорую»: мужчину ударили ножом в грудь у дома в Петербурге
Будьте осторожны с финансами: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 февраля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год