«Если все будет хорошо»: Маск отправит на Марс роботов с искусственным интеллектом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Маск отправит на Марс роботов с искусственным интеллектом в 2026 году

Маск заявил о намерении отправить на Марс роботов с ИИ в 2026 году

Фото: www.globallookpress.com/Nasa/Jpl-Caltech/Asu/Msss/Cover

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Полет запланирован на ноябрь 2026 года.

Миллиардер Илон Маск планирует отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом в 2026 году. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Х.

«Если все будет хорошо, то SpaceX отправит корабли Starship на Марс вместе с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok», — сообщил он.

Маск уточнил, что полет на Марс возможно осуществить один раз в 26 месяцев, и следующее путешествие запланировано примерно на ноябрь следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАСА анонсировали полет Crew Dragon с российским космонавтом к МКС. Полет корабля состоится 12 марта. В его составе космонавт Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс, а еще Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Сейчас на МКС находится команда с Crew-9. Она вернется на Землю после того, как передаст дела новоприбывшему экипажу. Также с кораблем Crew Dragon с МКС на Землю вернутся космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов.

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