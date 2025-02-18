«Наступить себе на горло»: Ольга Дибцева раскрыла подноготную отношений с экс-мужем

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Ольга Дибцева: ради дочери пришлось наладить отношения с первым мужем

Актриса Ольга Дибцеваоб отношениях с бывшем мужем

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Знаменитость рассказала о сложном периоде в жизни.

Актриса Ольга Дибцева смогла наладить отношения с первым мужем после тяжелого развода. Об этом артистка рассказала в интервью изданию StarHit.

Знаменитость призналась, что расставание с первым супругом было непростым. Они прошли, в том числе и через раздел имущества. Однако тяжелее всего Дибцевой далась работа над собой.

«Мне пришлось наступить себе на горло, где-то вообще себя полностью принизить, много обид побороть», — вспоминает звезда.

Экс-возлюбленные до сих про учатся мирно взаимодействовать. Однако актриса считает, что сейчас они уже добились хороших результатов. Навстречу друг другу им пришлось пойти ради общей дочери Серафимы. Дибцева не хотела лишать девочку отца, поэтому, несмотря на неприятное прошлое, не вычеркивает этого мужчину из жизни.

Кроме того, актрисе не просто удалось сохранить общение дочери с родным отцом, но и выстроить теплые отношения Серафимы со своим нынешним супругом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Холопа» Дибцева похудела на 17 килограммов ради съемок.

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