«Было 93»: звезда «Холопа» Дибцева похудела на 17 килограммов ради съемок

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 35 0

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева решилась на похудение ради съемок

«Было 93»: звезда «Холопа» Дибцева похудела на 17 килограммов ради съемок

Фото: Instagram*/dibulik

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Артистка начала сбрасывать вес сразу после родов.

Звезда сериала «Холоп» Ольга Дибцева похудела на 17 килограммов ради роли в сериале. Она приняла это решения прямо в роддоме, о чем актриса рассказала на своей личной странице в соцсети.

«Во мне было 93 килограмма, когда вышла из роддома. Это был мой личный рекорд: после первых родов я весила 80 килограммов», — написала 38-летняя артистка.

Дибцева рассказала, как в роддоме ей внезапно позвонил продюсер и спросил, когда та сможет выйти на съемки. Звезда согласилась, хотя и понимала — ее роль в сериале требовала хорошей физической формы. Девушка второй раз стала мамой в середине февраля этого года, а появиться на съемочной площадке нужно было уже в мае.

Актриса призналась, что смогла сбросить за четыре месяца только 17 килограммов. Причем знаменитость хотела получить результат почти в два раза лучше, но послеродовое состояние оказалось непреодолимой преградой. 

Ранее 5-tv.ru писал, почему актриса Ольга Дибцева решила сняться в продолжении фильма «Холоп» прямо во время второй беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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