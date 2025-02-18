В России женщинам разрешили работать на экскаваторах и погрузчиках

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Приказ Министерства труда вступил в силу.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Россиянкам разрешили работать на экскаваторах и погрузчиках. Как пишут «Известия», такой приказ Минтруда уже вступил в силу.

Теперь женщины смогут управлять техникой, в том числе на поверхности шахт и рудников. На решение расширить список профессий повлияло развитие технологий.

К тому же, как считают в министерстве, это поможет снизить кадровый дефицит. До этого женщинам уже разрешили занимать должность машиниста, работать слесарями, а также боцманами на судне.

Впрочем, как предупреждают психологи, у новых сотрудниц есть риск не влиться в мужской коллектив. Остается и вопрос, насколько такая работа безопасна для женского здоровья.

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