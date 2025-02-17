Известный священник и экс-рокер Анатолий Першин погиб в ДТП под Петербургом

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Иерей пережил нападение, клиническую смерть, но авария забрала его жизнь спустя почти неделю после дня рождения.

Священник и экс-рокер Анатолий Першин погиб в ДТП под Петербургом

Фото: ВКонтакте/Анатолий Першин/oanatoly

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Известный священник, настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще Анатолий Першин погиб в ДТП с легковым автомобилем и автобусом во Всеволжском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Валаамского монастыря в Telegram-канале.

Фото: Telegram/Прокуратура Ленинградской области/prok_lenobl

«Погиб в авиакатастрофе друг нашей обители настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще Санкт-Петербурга священник Анатолий Першин. Просим ваших святых молитв за новопреставленного иерея. <…> Царство небесное, вечный покой», — говорится в сообщении.

Все произошло в 19:52 15 февраля. Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ленобласти в Telegram-канале, на 13-м километре автодороги «Осиновая Роща — Магистральная» водитель авто не справился с управлением и выехал на «встречку». В результате он врезался в рейсовый автобус «ЛиАЗ» маршрута № 433.

Фото: Telegram/Прокуратура Ленинградской области/prok_lenobl

«В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте аварии. Пострадал и пассажир автоуса — 17-летний юноша», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с легкими травмами. Теперь полиция проводит проверку обстоятельств. Прокуратура контролирует процесс.

На странице Першина в соцсети «ВКонтакте» уже появилась информация о прощании со священником. Церемония состоится во вторник, 18 февраля, в храме святителя Василия Великого в Осиновой Роще. Так, в 09:00 начнется Божественная литургия, с 10:30 до 12:30 пройдет отпевание, с 12:30 до 13:30 — захоронение. Поминки отца Анатолия будут проходить до 15:00.

Религиозный музыкант: кто такой Анатолий Першин

Анатолий Першин родился 12 февраля 1958 года. В молодости он был участником легендарного Ленинградского рок-клуба. В 1980-х Першин основал группу «М. А. Т» и долго искал собственное направление.

Группа Першина так и не записала ни одного альбома. Дело в том, что во время работы над ним в 1989 году на музыканта напали. Он получил 11 ножевых ранений и пережил клиническую смерть. После этого инцидента Першин решил уйти в религию. Однако музыку не бросил — он продолжал выступать на сцене с авторскими песнями.

В 2022 году храм святителя Василия Великого в Петербурге, в котором служил Першин, сгорел. Его поджег отец четверых детей из-за своей жены, увлекшейся религией. В результате храм удалось восстановить за два года. Деньгами помогли неравнодушные люди. Правда, Першин оказался в долгу перед строителями.

«Я не строитель и не реставратор. Просто у меня болит сердце, когда я вижу разруху», — писал Першин в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса популярных дорам «Зеркало ведьмы» и «Охотничьи псы» Ким Сэ-рон.

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