Белый дом приостановил прием прошений о въезде для мигрантов с Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

CBS News: США приостановили прием прошений о въезде для мигрантов с Украины

Белый дом приостановил прием прошений о въезде для мигрантов с Украины

Фото: Joebeth Terriquez/ТАСС

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Порядка 240 тысяч украинцев прибыли в Штаты по миграционной программе.

Белый дом приостановил прием прошений о въезде в США для мигрантов с Украины и из Латинской Америки. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Речь идет о мигрантах, которым разрешил экс-президент США Джо Байден въехать в страну в рамках некоторых программ, «сославшись на мошенничество и проблемы с безопасностью». Причем приостановка приема таких прошений будет действовать бессрочно. Сейчас госслужащие намерены выявить потенциальные случаи мошенничества. Также планируется усовершенствовать процедуры проверки для снижения рисков, связанных с национальной и общественной безопасностью.

Отмечается, что данный шаг грозит «посеять неопределенность» среди мигрантов, находившихся в процессе подачи заявлений на иммиграционные льготы в Соединенных Штатах. Причем конкретное число людей, которых затронет это решение, неизвестно.

По иммиграционной программе в США прибыли порядка 240 тысяч украинцев при президентстве Байдена. Другая мера позволила приехать в Штаты примерно 530 тысячам кубинцев, гаитянов, никарагуанцев и венесуэльцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белом доме назвали переговоры РФ и США монументальным шагом к миру на Украине. Прошедшая в Эр-Рияде встреча российской и американской делегаций стала первой за несколько лет.

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